Akkuyu Nükleer'den okul onarımı ve yemekhane için 50 bin dolar bağış

<br>MERSİN, (DHA)- MERSİN´in Gülnar ilçesinde, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer A.Ş., Büyükeceli İlkokulu ve Ortaokulu binalarındaki tesisatların onarımı, spor malzemeleri alınması ve yemekhanenin inşa edilmesi için 50 bin dolar bağışta bulundu.<br>Akkuyu Nükleer A.Ş., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Büyükeceli İlkokulu ve Ortaokulu´na 50 bin dolarlık bağışta bulundu. Bağış sertifikasını eğitim kurumuna bizzat gelerek veren Akkuyu Nükleer Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, hem bayram vesilesiyle tebriklerini iletmek hem de en iyi dileklerini sunmak için okul müdürü ile görüşmede bulundu. Ziyaret sırasında koronavirüsle ilgili önlemler kapsamında tüm güvenlik koşullarına uyularak, sosyal mesafeyi korudu.<br>Bağış çekini teslim eden Aleksei Frolov, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm insanlığa genç neslin sağlığı, fiziksel, entelektüel ve manevi-ahlaki gelişimi konularındaki sorumluluğunu hatırlatır. Çocuklar, her milletin en önemli zenginliğidir. Onlar için yaşıyor ve çalışıyoruz. Karantina sona erdiğinde ve hayat normale döndüğünde, çocukların okullarına büyük bir mutlulukla ve coşkuyla döneceklerinden eminim. Ve o gün geldiğinde, yaptığımız katkı Büyükeceli Ortaokulu´na umarız çok fayda sağlayacaktır" dedi.<br>Okul Müdürü Salih Karaca, Aleksei Frolov´a okulu çocuklar için daha konforlu hale getirme imkanı sundukları için Rosatom Devlet Kuruluşu ile Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye teşekkürlerini ederek, "Okuldaki tüm mesai arkadaşlarım, öğrenciler adına ve bizzat şahsım adına Akkuyu Nükleer A.Ş.´ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu bağış sayesinde hayata geçirebileceğimiz çok önemli bir işimiz var, şimdiye dek bulunmayan bir yemekhaneyi nihayet inşa edebileceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)<br>2020-04-24 10:37:55<br>

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