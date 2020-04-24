Büyükşehir Belediyesi, asırlık çınarı unutmadı Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde, vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretmek için çalışıyor Ekipler son olarak Tarsus’ta tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız’ın yardımına koştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde, vatandaşların sıkıntılarına merhem olmak için çalışıyor. Ekipler, son olarak Tarsus’ta tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız’ın yardımına koştu.

Korona virüs sürecinde sağlığın yanı sıra ekonomik dar boğaz nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları en aza indirebilmek için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kundaktaki bebeğin mamasından yaş almış vatandaşların gıda ihtiyacına kadar kapıları çalmaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Tarsus’un Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde, tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız oldu. Eşi uzun yıllar önce vefat eden, çocukları da yaşam mücadelesinde başka şehirlere çalışmaya gidince, tek başına yaşamaya başlayan Bekir Yıldız'ı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü personeli, kendisine gıda ve sağlık paketi verdi. Komşuları ve mahalle muhtarı Aydın Kızıltaş’ın destekleriyle hayata tutunan ve 4 yıl askerlik görevini yerine getirdiğini gururla söyleyen 103 yaşındaki Bekir Yıldız, birkaç sene öncesine kadar çalıştığını ve her zaman sağlığına önem verdiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’ta da açtığı aşhaneden her gün düzenli olarak sıcak yemek verilmeye başlanan Yıldız, “Bu korona virüs salgınının bir an önce son bulması tek dileğimdir. Kapımı çalan ve destek olan Büyükşehir personeline, diğer yetkililere ve Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş ise Bekir Yıldız'ın mahalleli tarafından çok sevildiğini ve komşularının elinden geldiğince destek olduklarını belirterek, “Tabi ki Büyükşehir Belediyesi’nin, ona destek olması çok iyi oldu. Salgın süresince Büyükşehir ekiplerimiz, mahalle genelinde ihtiyaç sahibi insanlarımıza koli, süt ve yemek dağıtımı yapıyor. Bu noktada çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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