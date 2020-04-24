Tarsus’ta 88 litre sahte içki ele geçirildi

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 88 litre sahte rakı ele geçirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda, O.P. adlı şüphelinin evinde 22 litresi satışa hazır halde toplam 88 litre boğma rakı ele geçirdi.

Olaya ilişkin O.P. yakalanarak gözaltına alınırken, fıçılara doldurulan içkiler polis tarafından imha edildi.

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