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Akkuyu Nükleer A.Ş.'den okula 50 bin dolarlık bağış

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den okula 50 bin dolarlık bağış

Akkuyu Nükleer A.Ş., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Büyükeceli ilk ve ortaokuluna 50 bin dolarlık bağış sertifikası verdi.
Bağış sertifikasını eğitim kurumuna bizzat gelerek takdim eden Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, hem bayram vesilesiyle tebriklerini iletmek hem de en iyi dileklerini sunmak için okul müdürü ile görüşmede bulundu.
Maske takılıp, sosyal mesafe korunarak gerçekleştirilen ziyarette konuşan Frolov, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm insanlığa genç neslin sağlığı, fiziksel, entelektüel ve maneviahlaki gelişimi konularındaki sorumluluğunu hatırlatır. Çocuklar, her milletin en önemli zenginliğidir. Onlar için yaşıyor ve çalışıyoruz. Karantina sona erdiğinde ve hayat normale döndüğünde, çocukların okullarına büyük bir mutlulukla ve coşkuyla döneceklerinden eminim. Ve o gün geldiğinde, yaptığımız katkı Büyükeceli Ortaokulu’na umarız çok fayda sağlayacaktır” dedi.
Okul Müdürü Salih Karaca ise Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından verilen bu desteğin, okul binalarındaki tesisatların onarımı, spor malzemeleri alınması ve şimdiye dek okulda bulunmayan yemekhanenin inşa edilmesi için kullanılacağını ifade etti. Karaca, sıcak sözleri için Aleksei Frolov’a ve ayrıca okulu çocuklar için daha konforlu hale getirme imkanı sundukları için Rosatom Devlet Kuruluşu ile Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye teşekkürlerini iletti.
Karaca, "Okuldaki tüm mesai arkadaşlarım, öğrenciler adına ve bizzat şahsım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu bağış sayesinde hayata geçirebileceğimiz çok önemli bir işimiz var, şimdiye dek bulunmayan bir yemekhaneyi nihayet inşa edebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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