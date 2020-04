Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rossotrudnichestvo 'Hayalini çiz' adlı resim yarışması düzenliyor

Akkuyu Nükleer A.Ş., Rusya Federasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajansı Rossotrudnichestvo’nun Türkiye temsilciliğiyle birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 'Hayalini çiz' adlı çocuk resim yarışması düzenliyor.

Yarışmaya 414 yaş arasındaki çocuklar, 46 yaş, 710 yaş ve 1114 yaş olmak üzere üç ayrı yaş kategorisinde katılabilecek. 20 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek yarışmada resimler, düşüncenin ifade edilebilmesi, sanatsal uygulama düzeyi ve yarışmanın konusuna uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

En büyük hayallerini resmedecek çocuklar, bu resmin fotoğrafını veya taranmış halini, 'http://tur.rs.gov.ru' adresinden indirilen anket ile birlikte 'Hayalini çiz' resim yarışması başlığıyla 'communications@akkuyu.com' adresine göndererek başvuru yapabilecek.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de çok önemli bir bayram. Bu özel günde tüm ülkede geleneksel olarak törenler, spor müsabakaları, konserler ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenir. Bu sene kutlama ile ilgili etkinlikler uzaktan gerçekleştirilecek ve bu zor dönemde çocuklar yetişkinlerin desteğine ve dikkatine özellikle ihtiyaç duyuyorlar. Biz bu önemli günde çocuklarımızı destekleme kararı aldık. Onlara iç dünyalarını dinlemelerini, hayal kurmalarını ve isteklerini serbest bir şekilde resme dökmelerini önerdik. Gelecek nesiller için, gelecek nesillerin yaşayacağı ve hayallerini gerçekleştireceği ülkenin refahı için çalışıyoruz. Daha iyi olmaya çabalıyoruz, zorlukları aşmayı öğreniyoruz. Yarışmanın, çocuklara neşe katacağı ve her genç ressamın potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olacağından eminim” dedi.

Her yaş kategorisinde ilk 3 sırayı alan çocuklar, sertifikanın yanı sıra Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rossotrudnichestvo’dan kırtasiye malzemeleri dolu sırt çantaları, tişörtler ve kitaplar gibi hediyeler kazanacak. Yarışmanın sonuçları 4 Mayıs 2020’de belirlenecek ve Rossotrudnichestvo temsilciliğinin 'http://tur.rs.gov.ru/ru' adresindeki sayfasında yayınlanacak.

Projenin önemine değinen Rossotrudnichestvo Türkiye Temsilciliği Başkanı Enver Şeyhov, “Rossotrudnichestvo Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği, çocuklara yönelik olan projelere büyük önem veriyor. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri pekiştirmek için bu doğrultuda çeşitli Rus ve Türk kuruluşlarıyla çalışıyor ve onlarla ortak etkinlikler düzenliyoruz. Bu projelerden biri Akkuyu Nükleer A.Ş. şirketiyle düzenlenen ortak yarışmamız olup, bu yarışma da Rus ve Türk halkları arasında ortaklığa ve dostluğa katkıda bulunmaktadır. Hayallerin kağıda dökülmesi, çocuklar için ilgi çekici bir macera olsun. Şu anda bir yandan duyarlı olmak, diğer yandan da aktif olmak her zamankinden daha önemli. Çocukların yarışmaya en aktif şekilde katılacaklarını ve kağıda yansıttıkları mümkün olduğunca fazla dileği bize göndereceklerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın organizatörleri, içinde bulunulan bu zor günlerde yetişkinlerin çocuklara göstereceği özel ilginin, çocukların hayallerine inanmaları ve bu hayallerini gelecekte mutlaka hayata geçirmeleri konusunda yardım edeceğini umuyor.

