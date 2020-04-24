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Kayıp kız çocuğu ormanlık alanda bulundu

İHA

Kayıp kız çocuğu ormanlık alanda bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerince evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesi Geçimli Mahallesi'nde yaşayan Arif İ., dün gece İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, kızı M.İ.'nin 23 Nisan akşamı saat 17.00 sıralarında zambak çiçeği toplamak için evden ayrıldığını, geçen süre zarfında eve dönmediğini, cep telefonundan da ulaşamadıklarını bildirdi.
Ailenin müracaatı üzerine kayıp kızın bulunması için 20 kişiden oluşan Jandarma Asayiş Timinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye personelinden oluşan çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri vasıtasıyla yürütülen arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Kayıp kız çocuğu, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu sabaha karşı saat 07.40 sıralarında, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrollerinin yapılması için Mut Devlet Hastanesine sevk edilen çocuğun, ruhsal bunalıma girerek babaannesinin ilaçlarını içtiği ve arazide uyuyakaldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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