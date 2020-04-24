Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Mersin'in Gülnar ilçesinde Toros dağlarının tepesinde kucağında kuzusu, elinde Türk bayrağı ile bayram coşkusu yaşayan Yörük çocuğunun görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni topladı

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Mersinli Yörük çocuğu, Toros dağlarının zirvesinde yaşadığı 23 Nisan coşkusuyla sosyal medyada fenomen oldu.

Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun, arkasında asılı Türk bayrakları önünde Yörük kültürünü yansıtan görüntüleri, sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, 'Hele bakın şu Yörük yiğidine' şeklinde yorumlar aldı.

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