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Yörük çocuğunun hayali astsubay olmak Mersin'de Toros dağlarının zirvesinde kucağında kuzusu, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen'in hayali, büyüyünce astsubay olmak

İHA

Mersin'de Toros dağlarının zirvesinde kucağında kuzusu, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen'in hayali, büyüyünce astsubay olmak.

Yörük çocuğunun hayali astsubay olmak Mersin'de Toros dağlarının zirvesinde kucağında kuzusu, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen'in hayali, büyüyünce astsubay olmak

Mersin'de Toros dağlarının zirvesinde kucağında kuzusu, elinde bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen'in hayali, büyüyünce astsubay olmak.
Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Alperen Töstü'nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun, arkasında asılı Türk bayrakları önünde Yörük kültürünü yansıtan görüntüleri, sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, 'Hele bakın şu Yörük yiğidine' şeklinde yorumlar aldı.

"Vatan toprağını korumak için büyüyünce astsubay olmak istiyorum"
Bayram coşkusunu yaşadığı görüntüleri televizyonlardan da yayınlanan Alperen'in ailesi, yeni bir görüntü çekerek ilgililere teşekkür etti. Baba Mustafa Töstü tarafından cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde konuşan Yörük çocuğu Alperen Töstü, "Görüntüleri televizyonda görünce çok mutlu oldum. Benim için bir sürpriz oldu. Köyüm ve okulum adına da çok sevindim" dedi.
Babasının, 'büyüyünce ne olacaksın?' şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Alperen, "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" şeklinde yanıt verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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