Erik üreticinin yüzünü güldürüyor Mersin’de ilk çıktığında kilosu 250 TL’den alıcı bulan turfanda erik 2 ila 8 lira arasındaki fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Mersin’in Mut ilçesinde ilk çıktığında kilosu 250 TL’den alıcı bulan turfanda erik 2 ila 8 lira arasındaki fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 14 bin dekar alanda 21 bin ton erik rekoltesi beklediklerini belirtti.

İlk çıktığında kilosu 250 lira olan can ve papaz eriğinin kilosunun kalitesine göre 2 ila 8 lira arasında satıldığını belirten Acar, "Mut’ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

Mut’un mikro klima iklim özelliğe sahip olması dolayısıyla burada yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti ve aroması olduğunu ifade eden Acar, “Her yıl erik fiyatlarını kayısı fiyatları takip eder. 1 hafta içerisinde açık alanda sofralık kayısı hasadı başlar. Bu yıl kayısı fiyatları da üreticinin yüzünü güldürecek” diye konuştu.

Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise, "Kaliteli erik üretiminin ödülünü her yıl fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur. Kaliteli ürünlerimizden dolayı cebimiz parayla doluyor" dediler.

