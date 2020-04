Kuş sevdası 10 metrelik kuyuya düşürdü 17 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince halatla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kuşlara kafes yapmak isteyen 17 yaşındaki genç, 10 metrelik kuyuya düştü.

Alınan bilgiye göre, olay Reşadiye Mahallesi 3031 Sokak 34 nolu evde meydana geldi. Veli Can Doncu isimli genç, arkadaşları ile besledikleri kuşlara kafes yapmak için evlerinin yanında bulunan 2 katlı evin bodrum bölümüne geçtiler. Eski olan evin bodrumunda gezen Veli Can Doncu, üzeri karton ile kapalı içinde az su bulunan kuyuya düştü. Doncu’nun bağırmasını duyan arkadaşları, sesin geldiği yere gittiklerinde arkadaşlarını kuyunun içerisinde buldular.

Arkadaşları hemen itfaiyeyi ararken, itfaiye, 112 Acil servisi ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 10 metrelik kuyudaki genci kurtarmak için çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri kuyuya halat sarkıttı. Halata sarılan Doncu’yu yukarı çeken itfaiye ekipleri, genci sağ salim kurtardılar.

Sedyeye bindirilen Veli Can Doncu’ya annesi ağlayarak sarıldı.

Doncu, kuyudan çıkartılarak gerekli tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.