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Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor

İHA

Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gönül sofralarında vatandaşlarla 'Toroslar'da Ramazan' programıyla bir araya gelecek.
Toroslar Belediyesi tarafından geçen yıl her gün farklı bir mahallede düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda vatandaşlara ulaşıyor. Mersinliler, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Toroslar'da Ramazan' programıyla doyasıya yaşıyor.
Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuğun yer alacağı program, saatler 18.45'i gösterdiğinde Toroslar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla buluşuyor. Programda, birbirinden değerli konukların yanı sıra dini sohbetler ve tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan ayının güzellikleri paylaşılıyor.
'Toroslar'da Ramazan' programının ilk konuğu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi olurken, Ramazan'ın ikinci gününde ise Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin ve Değirmedere Mahalle Muhtarı Gıyaseddin Kara konuk oldu.
"Bu Ramazan'da el ele değiliz ama gönül gönüleyiz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerinin ve İslam eleminin Ramazan ayını tebrik ederek, "Ramazan ayının şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.
"Bu yıl mahallelerimizde Ramazan ayı etkinliklerimizi gerçekleştiremiyoruz ama Ramazan'ın güzelliklerini sizlerle paylaşmak için 'Toroslar'da Ramazan' programımızı ekranlara taşıdık" diyen Başkan Yılmaz, "Gerçekten buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada olağanüstü şartlar hakim. Geçen yıl Ramazanayının her gününde farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya gelmiştik. İftar programlarımız ve Ramazan eğlencelerimiz olmuştu. Bu yıl korona virüs nedeniyle bir araya gelmemiz, kucaklaşmamız mümkün değil. Sosyal mesafeyi korumamız ve tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Ramazan'ın o manevi ikliminde yaptığımız birçok alışkanlıklarımız var. Ramazan demek teravih demek, iftar sofralarında buluşmak, yardımlaşmak ve bereket demektir. Bunun bir kısmını yapamıyoruz maalesef. Sağlığımız ve geleceğimiz için sabredeceğiz" diye konuştu.
Başkan Yılmaz, programda Kovid19'a karşı ilçe genelinde başarıyla yürüttükleri mücadele çalışmalarını da anlatarak, "Bu program ile amacımız, şartların bizi uzaklaştırmasına izin vermemek. Bir olmak, beraber olmaktır. Bugün el ele veremiyoruz ama gönül gönüleyiz. İnsanları millet haline getiren ortak sıkıntılar, mutluluklar ve ortak gelecektir. Bugünler öyle günler. İnşallah bu süreci hep birlikte kenetlenerek atlatacağız" diye konuştu.

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