Karayolundaki sızıntıya MESKİ ekipleri müdahale etti

Mersin’in TarsusÇamlıyayla ilçesi karayolu üzeri Takbaş mevkii trafik ışıklarının bulunduğu bölgede, yol üzerinde sürekli oluşan su sızıntısına Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine çalışma yapan MESKİ ekipleri, açma işleminin ardından yer altı sularından dolayı oluştuğu anlaşılan sızıntıya son verdiler.

Yolu kullanan sürücüler için zaman zaman sorun oluşturan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sızıntıyla ilgili olarak ihbar üzerine çalışma başlatan MESKİ TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları yetkilileriyle görüşerek, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonu söz konusu noktada mesai harcadı.

Karayolları sorumluluk alanı olan bölgede yapılan çalışma kapsamında MESKİ ekipleri, sorunlu bölgeyi açtığında, sızıntının yer altı sularından oluştuğunu belirledi.

Söz konusu noktayı iş makinaları vasıtasıyla açıp, drenaj borusu döşeyen MESKİ ekipleri, suyu yol dışına tahliye ettiler. Sızıntı nedeniyle sürekli ıslak olan yolun, çalışmadan kısa süre sonra kuruduğu görüldü.

MESKİ ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının gerçekleştirildiği son 4 günde, vatandaşların içme suyu sorunu yaşamaması için de tüm önlemleri aldı.

Araç veya halı yıkama ya da bahçe sulama işlemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde oluşan bazı yüksek katlardaki konutlara su çıkmama probleminin tekrar yaşanmaması için hem kent merkezinde, hem de bağlı mahallelerde önlem alan MESKİ ekipleri, sıkıntı yaşanan noktalara ise anında müdahale ettiler.

MESKİ kanalizasyon şefliği ekiplerinin de hazır bekletildiği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde altyapı çalışmaları da devam etti. Bu kapsamda MESKİ ekipleri, Tarsus’a bağlı Yalamık Kisepınar mevkiinde içme suyu olmayan 23 haneye su getirilmesi için başlattığı hat döşeme çalışmalarını da sürdürdü.

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