Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

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Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşmeli Mahallesinde 7 şahsın araçlarında satmak amacıyla uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 3 aracı durdurarak, arama yaptı. Şahıslar ve arabalarda yapılan aramada, 5 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 4 fişek, 1 tabanca, 109 tabancı fişeği ele geçirildi. 7 şahıs gözaltına alınarak, jandarmaya götürüldü.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

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