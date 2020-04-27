Otelden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesinde bir otelde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiyi belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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