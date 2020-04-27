'Sahte limon' haberi şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

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<br>SERBEST BIRAKILDILAR<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetemli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli MERSİN, (DHA)<br>2020-04-27 21:47:22<br>

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