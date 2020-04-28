Tartıştığı eniştesini bacaklarından vurdu

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde Ş.S., tartıştığı eniştesi Ö.H.'yi (42), av tüfeğiyle bacaklarından vurarak, yaraladı.<br>Olay, gece yarısı Tekke Mahallesi 3711'inci Sokak'ta meydana geldi. Ş.S. (27), ablasının eşi Ö.H. (42) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesinin bacaklarına ateş etti. Bacaklarından vurularak yaralanan Ö.H., gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ş.S.´yi, Şehit Kerim Mahallesi Türkistan Caddesi'ndeki bir evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-28 11:29:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.