Mersinli öğretmenlerden kliple 'evde kal' çağrısı

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 7 öğretmenin evlerinde çektiği videolar ile kentin tarihi ve turistik mekanlarından görüntülerle 'evde kal' mesajı verilen klip hazırlandı. <br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkat çekilmesi amacıyla klip hazırlandı. Bu kapsamda, kentte görev yapan 7 öğretmenin 'evde kal' mesajı vererek, evlerinde çektiği videolar ile Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirildi. Kızkalesi, Kanlıdivane, Adamkayaları, Uzuncaburç, Cennet-Cehennem Mağaraları, Olba Antik Kenti gibi kentin simge noktalarından görüntülerin yer aldığı klip ile koronavirüse karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-04-28 13:45:44<br>
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