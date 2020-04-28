Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı mahsulleri ücretsiz dağıtıyor

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çiftçilerin mahsullerini satın alan Tarsus Belediyesi, ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara poşetleyip, dağıtıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, milli dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini ilçede halkla bütünleşerek gözler önüne serdiklerini ifade ederek, "Milletçe el ele vererek bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza olan inancımızla birlikte gece gündüz demeden çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar esnasında emek veren özveriyle görevini yapan tüm çalışanlarımıza ve bize destek veren hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığımız bu hizmetler ve çalışmalar karşılığında vatandaşlarımızın Allah razı olsun sözü bile bizi mutlu etmeye yetiyor" dedi.

Bugüne kadar birçok mahallede gerçekleştirdikleri dağıtımları Yenimahalle'de de vatandaşlarla bütünleşerek sürdürdüklerini söyleyen Bozdoğan, "Geçirdiğimiz bu zor günlerde, toprakla tohumu buluşturan çiftçilerimizin ellerinde kalan mahsulleri alarak, Yeni Mahallemizde halkımızla buluşturduk. Bugünler de geçecek. Birbirimize destek oldukça, sorunlar aşılacak. Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettikleri ürünlerini satın alarak, diğer mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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