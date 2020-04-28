Meyve kasalarına kenevir ekmişler

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Mersin’in Mut ilçesinde, meyve kasalarında ekili 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haydar Mahallesi'nde 2 şüphelinin Göksu Nehri kenarında bulunan hazine arazisi içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptıklarının bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu arazide yapılan aramada, meyve kasaları içerisinde toplam 55 kök kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi.

Uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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