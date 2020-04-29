Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Boğaz ve eklem ağrıları olan kişi hastaneye gitmeli mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki 01 BLT 30 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halinde bulunan 35 GD 8914 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sonrası savrulan otomobil caddede karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 33 NB 787 plakalı otomobil ile çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.