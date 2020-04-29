Koronavirüse yakalanan Filistinli doktor: Bana dua edin

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Filistinli asistan doktor Muhannad Al-Khatib (26), koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Al-Khatib, sosyal medya hesabından "Kaderimiz bu bereketli ayda hastanede itikaf etmekmiş. Koronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" mesajını paylaştı.<br>Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi bölümünde 2 ay önce görev yapmaya başlayan doktor Muhannad Al-Khatib'in, rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Al-Khatib, 26 Nisan günü göğüs hastalıkları bölümünde tedaviye alındı. Muhannad Al-Khatib, sosyal medya hesabından, "Kaderimiz bu bereketli ayda hastanede itikaf etmekmiş. Koronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" paylaşımı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-04-29 09:24:50<br>
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