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Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı

DHA

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, salgınla mücadelede farklı bir senaryo yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıklamasının ardından Doğu Akdenizli turizmcilere umut oldu. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Türkiye´de turizm hareketliliğinin başlatılamaması sektör temsilcilerini kara kara düşündürürken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklama, sevinçle karşılandı. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Çukurova ile gurbetçi Türklerin yaz...

Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, salgınla mücadelede farklı bir senaryo yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıklamasının ardından Doğu Akdenizli turizmcilere umut oldu.<br>Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Türkiye´de turizm hareketliliğinin başlatılamaması sektör temsilcilerini kara kara düşündürürken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklama, sevinçle karşılandı. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Çukurova ile gurbetçi Türklerin yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Mersin'deki turizm cenneti Kızkalesi´nde turizmcileri sevindirdi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, geçen yıl, 22 bin 500 yatakla 3 aylık sezonu yüzde yüz dolulukla geçirdiklerini, Bakan Ersoy'un açıklamasının son derece umut verici olduğunu söyledi.<br>Başkan Yardımcısı Öztop, Bakan Ersoy'un açıklamasının sektör temsilcileri için de motive edici olduğunu ifade ederek, "Biz Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği yönetimi ve üyeleri olarak 2020 yaz sezonu hazırlığımızı zaten yapmış bulunmaktaydık. İşletmelerimiz şu anda faal olarak hizmet verme aşamasındadır. Dolayısıyla açıklamanın yapıldığı tarihte bizler açısından sezonumuzun başladığı bir tarihtir. İşletmeler olarak biz bu doğrulta da hizmet vermeye hazırız" dedi.<br>Öztop, masmavi suyu ve altın sarı kumu ile Kızkalesi'nin Mersin için son derece önemli bir yer olduğunu kaydederek, "Kızkalesi, Mersin'in dünyaya açılan turizm kapısıdır. Böyle olması nedeniyle Kızkalesi Mersin için önemli bir turizm noktasıdır. Genelde, nisan sonu itibariyle yurt dışından gelen misafirlerimiz olur. Bu haziran ayı sonuna kadar devam eder. Temmuz ve ağustos ayları da bizim en yoğun olduğumuz aylardır. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler buraya gelerek, KDV noktasında çok ciddi katkılar veriyor. Kasım ayı sonuna kadar da yurt dışından gelen yabancı misafirlerimizi ağırlamaktayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-04-29 09:27:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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