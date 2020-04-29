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(Özel) Mersin Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 ile cansiparane mücadele Hastanede büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, Covid-19 laboratuvarında her gün korona virüs tanısında kullanılan çok sayıda PCR testi yapıyor

İHA

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, korona virüs (Covid19) salgınına karşı cansiparane bir mücadele yürütülüyor. Büyük bir risk altında ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, Covid19 laboratuvarında arı gibi çalışırken, her gün korona virüs tanısında kullanılan çok sayıda PCR testi yapıyor.

(Özel) Mersin Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 ile cansiparane mücadele Hastanede büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, Covid-19 laboratuvarında her gün korona virüs tanısında kullanılan çok sayıda PCR testi yapıyor

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, korona virüs (Covid19) salgınına karşı cansiparane bir mücadele yürütülüyor. Büyük bir risk altında ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, Covid19 laboratuvarında arı gibi çalışırken, her gün korona virüs tanısında kullanılan çok sayıda PCR testi yapıyor.
Korona virüs salgınının Türkiye’yi de etkisi altına aldığı ilk günden itibaren teyakkuza geçen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, virüse karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Hastaneye virüs şüphesiyle başvuranlara hemen korona virüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testi yapılırken, Covid19 laboratuvarında görevli sağlık çalışanları, test sonuçlarını alabilmek için yoğun çaba harcıyor.
Covid19 PCR Laboratuvarına giren İHA ekibi, PCR testi yapan sağlık çalışanlarını görüntüledi. Çift maske, koruyucu önlük ve eldivenlerle riski en aza indirerek çalışma yürüten sağlık çalışanları, laboratuara gelen numuneleri önce kayıt altına alıyor, ardından işleme tabi tutuyor. Sağlık çalışanları, belli bir sürenin ardından da negatif veya pozitif sonucu alıyor. Laboratuvarda günlük yoğunluğa göre değişse de her gün çok sayıda korona testi yapılıyor.

“Sürecin başında hemen harekete geçtik”
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, üniversite hastanesinde korona virüse karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Sürecin başında Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda hemen harekete geçtiklerini belirten Rektör Çamsarı, hastanedeki yoğun çalışmanın yanı sıra Mersin Valiliği koordinasyonunda kurulan İl Pandemi Kurulu’na öğretim üyeleriyle katılıp, şehir çapındaki düzenlemelerde bizzat çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettikleri söyledi.

“Son 12 haftadır pozitif sayısında biraz artış var”
Mersin’in, korona virüste büyük iller arasında rakamsal anlamda ve uyum açısından biraz daha şanslı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çamsarı, bunda birçok kurumun katkısı olduğunun altını çizdi. Ancak, son 12 haftadır başvuru ve pozitif sayısında biraz artış olduğuna dikkat çeken Çamsarı, Mersinlileri rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Çamsarı, “Son biriki haftadır başvuran ve pozitif çıkan sayısında biraz daha artış var. Bu akla şunu getiriyor; büyük illerde, İstanbul’da pik yapıp azaldıktan belki 12 hafta sonra buralarda bir azalma olabilir. Çünkü iller kendi içinde izole olduğu için kendi dinamiği oluyor. O yüzden ben Mersin halkından bunu hassaten rica ediyordum; bu az vaka sayısı kimseyi rehavete sokmasın, aynı şartlara uyarak devam edelim. İnşallah biz piki geç ve daha fazla yapmadan sıyıralım, en ucuz kurtulan yerlerden biri olalım. Onun için bu önlemlerin hepsi çok önemli” dedi.

“Mersin’de henüz pik yaptığını düşünmüyorum”
Korona virüslü hasta sayısının henüz Mersin’de pik yaptığını düşünmediğini de söyleyen Çamsarı, “Tabi Sağlık Müdürlüğümüz daha iyi bilir bunu, bütün rakamlar ellerinde. Ama ben bizim hastaneye başvuran ve pozitif çıkan hasta sayılarına baktığımda hala az da olsa bir artış trendi var. Sağlık Bakanımızın açıkladığı rakamlar, Mersin’den daha iyimser gibi il olarak ama rakamsal açıdan düşük olduğu için bu pikin 12 hafta gecikmeyle Mersin’de olacağını düşünsek bile Mersin olarak yine de gayet iyi durumdayız diyebiliriz. Yeter ki, bunu bozacak bir rehavete kapılmayalım” diye konuştu.

“Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor”
Hastanede sağlık çalışanlarının sürecin başından bu yana büyük bir özveri gösterdiklerini ve birçoğunun evine gitmeyip üniversitenin misafirhanelerde kaldıklarını da dile getiren Çamsarı, “Tabi bunun karşılığında da halkımız çok büyük bir getiri elde ediyor. Neticede burada erken tanı olan ve tedavi olanların gerçekten iyi izole olması ve iyi hizmet alması, bütün Mersin iline, ülkeye dönen bir şey. Bizim mesleğimizin doğasında var özveri. Sadece parayla yapılacak bir iş değil sağlık. Bütün sağlık çalışanlara, gösterdikleri özveri için tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanları için hem barınma yerleri hem korunma önlemlerine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Çamsarı, maske, önlük, siperlik, eldiven, dezenfektan gibi malzemeler konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını, maske üretimini de kendi bünyelerinde yaptıklarını söyledi. Çamsarı, ayrıca sağlık çalışanlarının cep telefonlarına günlük kısa mesaj göndererek, eksikliklerini tamamlamaları konusunda hatırlatmalar yaptıklarını kaydetti.

“Covid19 pozitif çıkan sağlık çalışanı sayımız arttı ama hepsinin durumu iyi”
Daha önce üniversite hastanesi bünyesinde biri profesör 3 sağlık çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayan Çamsarı, bugün itibariyle Covid19 pozitif olan sağlık çalışanı sayısının arttığı bilgisini vererek, şunları söyledi:
“Sayı arttı ama Allah’a şükür hiçbirinin destek gerektirecek bir rahatsızlığı olmadı. Hatta bazılarının hiç semptomu yoktu, taramayla bulundular. Onlar kendi evlerinde izole edildi. Bir kısmı zaten iyileşti. Bir kısmı hastanede yatıyor ama normal serviste gözlem altında kalıyor, ciddi bir bulguları yok. Bu işin doğasında var. Ben diğer illerin sorumlularıyla da görüşüyorum; rakamsal anlamda personelinde hasta bizden çok daha fazla olan hastaneler var. Bu beklediğimiz bir şeydi. Bütün amacımız, bu arkadaşlarımızı iyi izole ederek, sağlıklı bir şekilde atlatmalarını ve daha sonra işlerine geri dönmelerini sağlamaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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