(Görüntülü) Alzheimer, demans ve yaşlı vatandaşlara akıllı bileklik uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Alzheimer, demans ve yaşlı vatandaşlara akıllı bileklik uygulaması

DHA

MERSİN?in Tarsus ilçesinde, alzheimer, demans hastaları ve yaşlılar için akıllı bileklik uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi tarafından Turkcell GSM Operatörünün danışmanlığını yürüteceği proje kapsamında evde tek yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, alzheimer, demans hastası olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara akıllı biliklik dağıtıldı. Akıllı bilekliklere yüklenen sistem sayesinde kullanıcılar, sağlık problemi yaşamaları ve acil durumlarda rehbere kayıtlı iki yakını ile anında irtibat kurabilecek, gerektiğinde sesli görüşme sağlayabilecek. Akıllı bilekler ergonomik yapısıyla vücuda...

(Görüntülü) Alzheimer, demans ve yaşlı vatandaşlara akıllı bileklik uygulaması

MERSİN?in Tarsus ilçesinde, alzheimer, demans hastaları ve yaşlılar için akıllı bileklik uygulaması başlatıldı.<br>Tarsus Belediyesi tarafından Turkcell GSM Operatörünün danışmanlığını yürüteceği proje kapsamında evde tek yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, alzheimer, demans hastası olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara akıllı biliklik dağıtıldı. Akıllı bilekliklere yüklenen sistem sayesinde kullanıcılar, sağlık problemi yaşamaları ve acil durumlarda rehbere kayıtlı iki yakını ile anında irtibat kurabilecek, gerektiğinde sesli görüşme sağlayabilecek. Akıllı bilekler ergonomik yapısıyla vücuda uyumlu bir şekilde vatandaşlar tarafından kolaylıkla kullanılabilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-29 21:36:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi ...
Mezitli Belediyesi çalışanlarından gönüllü seferberlik
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi çalışanlarından gönüllü ...
Tarsus’ta Alzheimer ve demans hastaları ile yaşlılara ‘Akıllı Bileklik’ uygulaması başladı
YEREL HABERLER Tarsus’ta Alzheimer ve demans hastaları ile yaşlılara ...
Toroslar Belediyesi, Ramazan’ı ‘Toroslar'da Ramazan’ programında yaşatıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, Ramazan’ı ‘Toroslar'da Ramazan’ ...
(Görüntülü) Mersin'de fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de fırınlara Ramazan denetimi
Tarsus’ta ilaçlama ve dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Tarsus’ta ilaçlama ve dezenfekte çalışması
Erdemli Belediyesi ilçeyi bahara hazırlıyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi ilçeyi bahara hazırlıyor
(Görüntülü) Tarsus'ta, açık alanda karpuz hasadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarsus'ta, açık alanda karpuz hasadı
Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayan şahıs, kayıplara karıştı Yaralı kadının hastanede tedavisi sürerken, şüpheli ise sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu
YEREL HABERLER Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye ...
(Özel) Mersin Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 ile cansiparane mücadele Hastanede büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, Covid-19 laboratuvarında her gün korona virüs tanısında kullanılan çok sayıda PCR testi yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Mersin Üniversitesi Hastanesinde Covid-19 ile ...
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
YEREL HABERLER Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı, 'kurşuna ...
Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız" MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer: "Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmek, ilahi bir sorumluluktur"
YEREL HABERLER Yıldızgörer: "Hakikati dile getiren Diyanet İşleri ...
'Hoş geldin bebek' projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu
YEREL HABERLER 'Hoş geldin bebek' projesinde ulaşılan aile sayısı ...
(Görüntülü) Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri ...
(Görüntülü) Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı ...
Toroslar'da fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Toroslar'da fırınlara Ramazan denetimi
Rosatom, enfeksiyonla ve hastalıklarla mücadele için izotop geliştiriyor
YEREL HABERLER Rosatom, enfeksiyonla ve hastalıklarla mücadele için ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 70 bin gıda paketi dağıttı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 70 bin gıda paketi ...
Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacak
YEREL HABERLER Hurda midibüs, engellilerin çalışacağı kafe olacak
Tarsus'ta, açık alanda karpuz hasadı
YEREL HABERLER Tarsus'ta, açık alanda karpuz hasadı
Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
Koronavirüse yakalanan Filistinli doktor: Bana dua edin
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Filistinli doktor: Bana dua ...
Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan baba-oğul yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan baba-oğul yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X