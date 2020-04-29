(Görüntülü) Alzheimer, demans ve yaşlı vatandaşlara akıllı bileklik uygulaması

MERSİN?in Tarsus ilçesinde, alzheimer, demans hastaları ve yaşlılar için akıllı bileklik uygulaması başlatıldı.<br>Tarsus Belediyesi tarafından Turkcell GSM Operatörünün danışmanlığını yürüteceği proje kapsamında evde tek yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, alzheimer, demans hastası olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara akıllı biliklik dağıtıldı. Akıllı bilekliklere yüklenen sistem sayesinde kullanıcılar, sağlık problemi yaşamaları ve acil durumlarda rehbere kayıtlı iki yakını ile anında irtibat kurabilecek, gerektiğinde sesli görüşme sağlayabilecek. Akıllı bilekler ergonomik yapısıyla vücuda uyumlu bir şekilde vatandaşlar tarafından kolaylıkla kullanılabilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-29 21:36:09<br>

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