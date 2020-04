Genç kız, arabayla köpeğine çarpıp kaçan şahsın yakalanmasını istiyor Mersin'de bir arabanın çarptığı 5 aylık köpeğini kaybeden genç kız, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor Aysel İşlek: "Bunu yapanın yanına kalmamalı"

Mersin'de bir arabanın çarptığı 5 aylık köpeğini kaybeden genç kız, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor. Şahıstan şikayetçi olduklarını belirten Aysel İşlek, "Bunu yapanın yanına kalmamalı. Sonuçta onlar da bir can taşıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Aysel İşlek isimli genç kız, 28 Nisan 2020 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 'Poyraz' isimli 5 aylık köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bir süre köpeğini gezdirdikten sonra evine dönmeye başlayan İşlek'in köpeğine, yolun karşısına geçtiği sırada bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre arabanın altında sürüklenen köpek, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ise otomobil sürücüsü, hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. Köpeğini kaybeden genç kız, köpeğine çarpıp, öldüren sürücünün yakalanmasını istiyor.



"Bunu yapanın yanına kalmamalı"

Olayla ilgili konuşan İşlek, annesinin 5 yıldır kendilerinin olmayan bir köpeği beslediğini söyledi. 3 ay önce köpek sahiplenmeye karar verdiklerini belirten İşlek, "Bunun üzerine bir tane köpek aldık ve sahiplendik. Poyraz ismini verdiğimiz köpeğimizi 3 aydır besliyoruz. 2 gün önce köpeğimizi gezdirmeye çıkardım. Bir süre gezdirdikten sonra evimin oraya geldim. Orada yoldan karşıdan, karşıya geçtiğimiz sırada hızla gelen bir araba köpeğime çarptı. O kadar uyarmamıza rağmen hiç hızını kesmedi ve köpeğimize vurdu. Poyraz yaklaşık 200 metre arabanın altında sürüklendi ve yine de sürücü durmadı. Olayın ardından şahıs olay yerinden hızlıca kaçtı ve köpeğimiz hayatını kaybetti" diye konuştu.



"Şahsın bir an önce yakalanıp, cezasını çekmesini istiyorum"

Şahıstan şikayetçi olduklarını vurgulayan İşlek, "Onlar da bir can taşıyorlar. Bir insan nasıl bir cana kıyabilir ki. Yanlışlıkla zarar verebilirsin, kaza ile yapılmış olabilir ama insan bir durur, bakar. Şahıs hiç durmadan, hızını kesmeden yoluna devam etti. Köpeğimizi kaybettik. Yetkililerden isteğimiz şahsın bir an önce yakalanıp, cezasını çekmesidir. Bunu yapanın yanına kalmamalı. Lütfen bu tür olaylara sessiz kalmayalım. Bu tür insanlar gereken cezayı alsınlar ki bir daha böyle bir şey yapmaya kimsenin cesareti olmasın" şeklinde konuştu.

