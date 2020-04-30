Büyükşehir Belediyesi’nden Tarsuslu esnafa gıda kolisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla’da bulunan değişik meslek gruplarından Bin 400 esnafa gıda kolisi dağıtıyor.

Mersin Esnaf Odaları Birliği ile koordineli şekilde yapılan ve Tarsus’ta bulunan esnaf odalarının başkanlarının bizzat ilgilendikleri çalışma kapsamında, tıra yüklenen koliler teslim edildi.

Süreçte oldukça zorlu günler yaşayan esnaflara bir nebze de olsa nefes aldıracak gıda kolisi dağıtımı konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta bulunan esnaf odalarının başkanlarıyla birlikte hareket etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, tüm esnaf odaları başkanlarından talep listeleri istendi. Talep listelerinin oluşturulması ve teslim edilmesinin ardından hazırlanan Bin 400 gıda kolisi tıra yüklenerek Tarsus’a gönderildi.

Kahvehaneciden berbere, kantinciden fotoğrafçıya, terziden kunduracıya kadar farklı meslek gruplarında yer alan ve İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında kepenk kapatan esnaflara ulaştırılmak üzere, gıda kolileri esnaf odalarının başkanlarına teslim edildi. Çamlıyayla’da bulunan esnaflar içinde aynı şekilde çalışma gerçekleştirildi.

Ulaşım kolaylığı nedeniyle Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası bahçesinde yapılan gıda kolisi teslimine tüm esnaf odalarının başkan veya yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Mersin Esnaf Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi ve Tarsus İnşaat Malzemesi Satıcıları ve Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güçyetmez, “Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında birçok esnafımız işyerini kapatmak zorunda kalmıştır. Mücbir sebep nedeniyle kapalı olan işyerlerimizde çalışan esnaflarımız ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Bu noktada bizde Mersin Esnaf Odaları Birliği olarak Büyükşehir Belediyesi’yle istişare içerisine girerek, hiç olmasa esnafımıza gıda katkısı sunulması için çalışma başlattık.

Tarsuslu esnaf odaları başkanları olarak bu çalışmalarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Vahap Seçer’e ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı sayın Talat Dinçer’e teşekkür ediyoruz. Bu esnaflarımıza hem katkı, hem de moral olmuştur. Bu desteklerin devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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