5 bin uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN´in Tarsus ilçesinde, piyasaya sürülmek istenen 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak için Adana´dan Mersin´e taksi ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Adana´dan Mersin´e uyuşturucu madde getiren taksi, D-400 karayolu üzerinde tespit edilerek, takibe alındı. Taksi ve içindekiler Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ne geldiğinde ekipler tarafından durduruldu. Taksi içerisinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 5 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygunlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-30 15:51:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.