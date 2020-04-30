5 bin uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN´in Tarsus ilçesinde, piyasaya sürülmek istenen 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak için Adana´dan Mersin´e taksi ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Adana´dan Mersin´e uyuşturucu madde getiren taksi, D-400 karayolu üzerinde tespit edilerek, takibe alındı. Taksi ve içindekiler Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ne geldiğinde ekipler tarafından durduruldu. Taksi içerisinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 5 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygunlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-04-30 15:51:30<br>
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