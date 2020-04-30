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Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)

DHA

TUTUKLANDI Mersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA) 2020-04-30 19:15:03

Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)

<br>TUTUKLANDI<br>Mersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA)<br>2020-04-30 19:15:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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