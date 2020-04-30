Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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<br>TUTUKLANDI<br>Mersin'de, boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan Gür (42), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA)<br>2020-04-30 19:15:03<br>

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