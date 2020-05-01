Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu

İHA

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm maneviyatıyla yaşanması için sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Toroslar'da Ramazan' programını vatandaşlarla buluşturuyor.

Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm maneviyatıyla yaşanması için sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Toroslar'da Ramazan' programını vatandaşlarla buluşturuyor.
Tasavvuf musikisi ile meddah, Hacivat ve Karagöz gösterilerinin yanı sıra her gün farklı bir konuğu ağırlayan programın en son konukları ise Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, Toroslar Müftü Vekili Osman Hazır ve Çopurlu Mahalle Muhtarı Canan Mor oldu.
"Bağışıklığı güçlü tutun"
Programda, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele edildiği bu dönemde Ramazan ayında dengeli beslenmenin yollarını anlatan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, "Ramazan ayında beslenme düzenimiz de değişecektir. Buna dikkat edilmediği takdirde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Salgınla uğraştığımız bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım. Özellikle iftardan sonra 12 bardak su içmeyi ihmal etmeyelim" dedi. Bu süreçte su tüketimine çok dikkat edilmesi uyarısında bulunan Aydınlı, "İlaç kullanan vatandaşlarımızın sahur ve iftarda ilaç kullanımlarını unutmadan almaları gerekiyor. Asıl olan sahuru atlamamak lazım. Sahurda doyma noktamızı sağlayabilecek kalorileri olan besinlerle beslenmek gerekir. Tuzlu besinlerden uzak kalmak ve mümkün olduğunca tok tutacağına inandığımız besinleri aldıktan sonra yeterli suyu alıp sahuru tamamlamalıyız. Yemeklerin ardından tatlı tüketimine de dikkat edilmesi önemli. Daha çok meyveli tatlıları tercih etmelisiniz. 17 saat aç kaldıktan sonra hücum edilen bir besin fırtınasından sonra olası kalp krizleri, beyin kanamaları ve yüksek tansiyonla karşılaşılabilir. O yüzden hafif yemekle başlanıp, ilaç kullananların ilaçlarını alıp yemeklerine devam etmesini söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bunu çok güzel açıklıyor. Sağlığı yerinde olan, oruç tutabilen kişiler oruç tutsun diye. Beslenmemizi düzgün yapıp ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz" diye konuştu.
"Kovid19'a karşı motivasyonumuzu yüksek tutalım"
Mersin Şehir Hastanesi'nin, Mersin'in sağlık kapasitesini karşılayabilecek bir hastane olduğuna dikkat çeken Aydınlı, korona virüs salgını ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bin 300 yataklı bir hastaneyiz. 2 bin 700'ün üzerinde sağlık çalışanımız var. Teknolojik alt yapımız, sağlık çalışanlarımız ve verebileceğimiz hizmetlerle biz bunu karşılayabiliriz. Özellikle bu dönemde toplum olarak aslında el hijyeninin ne kadar önemli olduğunu daha iyi öğrendik. Biz hekimler olarak bunu yıllardır hatırlatıyorduk. Özellikle korona virüs merdivenlerde, kapı kollarında ve banka ATM'lerinde uzun süre kalabiliyor. Bu alanların temizliğine çok dikkat edilmesi ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor. Biz toplum olarak kucaklaşmaya alışkınız. Ama bu süreçte bu özelliklerimizden feragat etmemiz gerekir. Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bir süre daha cerrahi maskelerimizi yanımızda taşımamız gerekiyor. Hem kendimizi hem de etrafımızı koruyacağız. Korona virüs salgınının semptomları da ateş, öksürük, boğazda yanma ve takılma gibi grip hastalığına benziyor. Bunları yaşadığımızda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Dengeli beslenerek, tüketimlerimize dikkat ederek bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Mutlu ve motive olmak, bu sürecin biteceğine yürekten inanmak ise en önemlisi."
Başhekim Bahar Aydınlı, sağlık hizmetine sunduğu katkılardan dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a da teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi ...
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mersin'de cadde ve sokaklar boşaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor
YEREL HABERLER Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü ...
(Görüntülü) 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun ...
1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu
YEREL HABERLER 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı ...
Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı
YEREL HABERLER Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı
Mersin'den İstanbul'a 20 ton limon daha gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'den İstanbul'a 20 ton limon daha gönderildi
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)
YEREL HABERLER Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle ...
Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı Sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunan ve bir parkta uyurken gözaltına alınan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan ...
Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de ...
Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı ...
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle ...
Saksıda kenevire gözaltı
YEREL HABERLER Saksıda kenevire gözaltı
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle ...
5 bin uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 5 bin uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele ...
Karısına sokak köşesinde pusu kurmuş Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayıp, kaçan ardından sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunmasından dolayı bir parkta uyurken gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi Emniyet çıkışı pişman olduğunu söyleyen şüphelinin, eşini sokak ortasında kovalarken görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı Sokağın köşesinde pusu kuran şahıs, eşinin kendisini fark ettiğini görünce kovalamaya başlıyor
YEREL HABERLER Karısına sokak köşesinde pusu kurmuş Mersin'de ...
Toroslar Belediyesi, her gün sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, her gün sokak hayvanları için ...
Büyükşehir Belediyesi’nden Tarsuslu esnafa gıda kolisi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Tarsuslu esnafa gıda ...
Denizcilere ‘Nefes Kredisi’ desteği TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası harekete geçti
YEREL HABERLER Denizcilere ‘Nefes Kredisi’ desteği TOBB öncülüğünde, ...
Mersin'de 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtıldı MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Bu kredi tam yerinde ve zamanında oluşturulmuştur"
YEREL HABERLER Mersin'de 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtıldı MTSO Başkanı ...
Genç kız, arabayla köpeğine çarpıp kaçan şahsın yakalanmasını istiyor Mersin'de bir arabanın çarptığı 5 aylık köpeğini kaybeden genç kız, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor Aysel İşlek: "Bunu yapanın yanına kalmamalı"
YEREL HABERLER Genç kız, arabayla köpeğine çarpıp kaçan şahsın ...
(Görüntülü) Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı, tedavisinin ardından taburcu oldu (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı, ...
Mersin ihracatı mart ayında yüzde 4,8 azaldı
YEREL HABERLER Mersin ihracatı mart ayında yüzde 4,8 azaldı
Akdeniz'de sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de sokaklar yenileniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X