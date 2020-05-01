Kuşların yem mücadelesi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı Bu dönemde yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına hayvan severler yetişiyor Ulu Cami avlusunda bulunan yüzlerce kuşta, atılan yemleri yemek için kıyasıya mücadele veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşların yem mücadelesi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı Bu dönemde yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına hayvan severler yetişiyor Ulu Cami avlusunda bulunan yüzlerce kuşta, atılan yemleri yemek için kıyasıya mücadele veriyor

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Bu dönemde yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına hayvan severler yetişiyor. Ulu Cami avlusunda bulunan yüzlerce kuş da, atılan yemleri yemek için kıyasıya mücadele veriyor.

Kuşların yem mücadelesi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı Bu dönemde yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına hayvan severler yetişiyor Ulu Cami avlusunda bulunan yüzlerce kuşta, atılan yemleri yemek için kıyasıya mücadele veriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Bu dönemde yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına hayvan severler yetişiyor. Ulu Cami avlusunda bulunan yüzlerce kuş da, atılan yemleri yemek için kıyasıya mücadele veriyor.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen, ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülkeler tedbirler almaya devam ediyor. İlk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de de üst düzey önlemler alınırken, salgının seyrine göre yeni tedbirler de alınmaya devam ediliyor. Birçok işletme virüs dolayısıyla kapatılırken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da devam ediyor. Bu hafta 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla, Mersin'in de içinde bulunduğu 31 şehirde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kentlerin cadde ve sokakları da boşaldı. Dün gece 00.00 itibariyle uygulamaya konulan yasakla birlikte, Mersin'in en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü.
Bu süreçte cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kalırken, onlar da yem bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bazı belediyeler ile hayvan severler, sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yapsa da bazı bölgelerde hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Ulu Cami avlusundaki kuşlarında imdadına hayvan severler yetişti. Kuşlara ekmek atan vatandaşlar, kuşların açlıktan ölmesinin önüne geçiyor. Atılan ekmekleri yemek için birbirleriyle kıyasıya mücadele veren kuşlar, zaman zaman birbirlerini de eziyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever vatandaştan Mezitli Belediyesi'ne maske üretim makinesi
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaştan Mezitli Belediyesi'ne maske ...
Mersin, yaz çiçekleriyle renklendi
YEREL HABERLER Mersin, yaz çiçekleriyle renklendi
Erdemli Belediyesi maske dağıtımını dijital platforma taşıdı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi maske dağıtımını dijital platforma ...
Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu
YEREL HABERLER Toroslar'da Ramazan programında sağlık konuşuldu
Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi ...
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mersin'de cadde ve sokaklar boşaldı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor
YEREL HABERLER Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü ...
(Görüntülü) 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun ...
1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu
YEREL HABERLER 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı ...
Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı
YEREL HABERLER Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı
Mersin'den İstanbul'a 20 ton limon daha gönderildi
YEREL HABERLER Mersin'den İstanbul'a 20 ton limon daha gönderildi
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (3)
YEREL HABERLER Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle ...
Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı Sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunan ve bir parkta uyurken gözaltına alınan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan ...
Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de ...
Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı ...
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle ...
Saksıda kenevire gözaltı
YEREL HABERLER Saksıda kenevire gözaltı
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle ...
5 bin uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 5 bin uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele ...
Karısına sokak köşesinde pusu kurmuş Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayıp, kaçan ardından sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' diye paylaşımda bulunmasından dolayı bir parkta uyurken gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi Emniyet çıkışı pişman olduğunu söyleyen şüphelinin, eşini sokak ortasında kovalarken görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı Sokağın köşesinde pusu kuran şahıs, eşinin kendisini fark ettiğini görünce kovalamaya başlıyor
YEREL HABERLER Karısına sokak köşesinde pusu kurmuş Mersin'de ...
Toroslar Belediyesi, her gün sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, her gün sokak hayvanları için ...
Büyükşehir Belediyesi’nden Tarsuslu esnafa gıda kolisi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Tarsuslu esnafa gıda ...
Denizcilere ‘Nefes Kredisi’ desteği TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası harekete geçti
YEREL HABERLER Denizcilere ‘Nefes Kredisi’ desteği TOBB öncülüğünde, ...
Mersin'de 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtıldı MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan: "Bu kredi tam yerinde ve zamanında oluşturulmuştur"
YEREL HABERLER Mersin'de 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtıldı MTSO Başkanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X