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Hayırsever vatandaştan Mezitli Belediyesi'ne maske üretim makinesi

İHA

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan hayırsever bir vatandaş, gece gündüz demeden maske ulaştırmaya çalışan Mezitli Belediyesi'ne destek olmak amacıyla maske dikim makinesi hediye etti.

Hayırsever vatandaştan Mezitli Belediyesi'ne maske üretim makinesi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan hayırsever bir vatandaş, gece gündüz demeden maske ulaştırmaya çalışan Mezitli Belediyesi’ne destek olmak amacıyla maske dikim makinesi hediye etti.
Belediyeye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkürlerini ileten hayırsever vatandaş, makineyle birlikte maske üretiminde kullanılan kumaş gibi malzemeler konusunda da destek verdi.
Belediye binasının bodrum katında bulunan depo içerisine yerleştirilen makine, kurulmasının ardında maske üretmeye başlayacak.
Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaş, “Eşine az rastlanır bir biçimde yaşı kaç olursa olsun herkes evinde maske dikmeye, birbirine yardım etmeye seferber oldu. Bu alışıldık bir durum değil elbette. Ben de elimden geldiğince nasıl destek olabilirim diye düşünürken makine aklıma geldi. Şimdi umuyorum ki, belediyemiz daha kısa sürede ihtiyaç sahiplerine maskeleri ulaştıracaktır. Toplumumuzu bir araya getiren bu çalışmalarından dolayı Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkürü bu yolla iletmek istedim” dedi.
Mezitli’nin en büyük gücünün gönüllü destekçileri olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Salgın süreci başladığından bu yana belediyemiz aralıksız maske ve yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları sürdürürken bizim için en önemli olan şey, gönüllülerimizin bizlere vermiş olduğu destektir. Çalışanlarımızın dışında gönüllü olarak çok sayıda insanımız maske dikimi, paketleme işlerinde bizlere destek oluyor. Belediyemizden hiçbir ücret talep etmeden bir işin ucundan tutarak destek oluyorlar. Bir hayırseverimiz tarafından belediyemize maske üretim makinesi hediye edildi. Bugünden itibaren seri olarak maske üretimine başlayacağız. Yine kumaşı da hayırseverimiz tarafından belediyemize bağışlandı. Bu destek son derece önemli ve herkese maske ulaştırabilmemiz açısında son derece işimizi kolaylaştıracak bir cihaz oldu. Ümit ediyorum ki, hiç kimsenin Mezitli’de 'benim maskem yok' diye şikayeti olmayacak” diye konuştu.
Virüsle mücadele konusunda da bilgiler veren Tarhan, “Bizler çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşlarımızdan da çok çeşitli talepler geliyor. Belediye olarak elimizden geldiğince her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Halkımızdan tek dileğimiz bu günlerin gelip geçeceğini bilerek sabretmeleri. Amacımız, Mezitli’de hiçbir vatandaşımızın korana virüsten etkilenmeden bu süreci atlatmaktır. Hiç kimse üzülmeden en kısa sürede deniz kenarına dağlara, kırlara, sahillere koşarak türkülerimizi hep birlikte söylemektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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