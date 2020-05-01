Gültak, tarım işçileriyle bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla, Adanalıoğlu beldesinde, biber seralarında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, onlarla birlikte biber topladı.

Başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Gültak, “1 Mayıs bayramında, tarım işçilerimizi ziyaret edip, bayramlarını kutlamak istedik. Tabi burayı daha önce de ziyaret etmiştik. Çünkü burası çok önemli bir yer. Türkiye’nin en önemli yaş sebzemeyve üretim bölgesi. Akdeniz ilçemiz sanayisi, limanı, turizmi ve tarımsal üretimiyle çok önemli bir bölge. Bu ziyaretimizle, hem işçilerimizin bayramını kutladık hem de onlara buranın ne kadar önemli olduğunu, çok önemli bir iş yaptıklarını anlatmaya çalıştık. Seralarda çalışan işçilerimize eldiven, maske ve dezenfektan da dağıttık. Çünkü istiyoruz ki, hem işçilerimiz salgından korunsun hem de buradan üretilen ürünlerimiz, Türkiye’ye ve tüm dünyaya sağlıklı ve temiz bir şekilde ulaşsın” dedi.

“İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza ulaşacağız”

Akdeniz Belediyesi olarak, yeni tip korona virüs salgınına karşı verdikleri mücadeleyi de anlatan Başkan Gültak, “Özellikle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün 20 bin ekmek dağıttık. Dağıttığımız dezenfektan şişeleri 50 bini bulurken, binlerce maske ve eldiven de dağıttık. Bugün de gıda kolilerinin dağıtımına başladık. Ramazan ayı boyunca 30 bin civarında gıda kolisini muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte insanlarımıza ulaştıracağız. Akdeniz Belediyesi olarak bizler sokaktayız, insanlarımız için çalışıyoruz. Bir kez daha tarım işçilerimizin, gizli kahramanlarımızın, 1 Mayıs bayramını kutluyor, nice bayramımızı daha güzel şartlarda kutlamayı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Gültak, daha sonra seralara girerek işçilerle birlikte biber topladı, kadın tarım işçileriyle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.