Erdemli'de 'dolu' seralara zarar verdi

<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren dolu, naylon seralara zarar verdi.<br>İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren dolu, fasulye ve biber ekili naylon seralarda hasara neden oldu. Aynı mahallede elma, şeftali, erik ve badem gibi bahçeleri ise sel vurdu.<br>'BİR YILLIK EMEĞİMİZ HEBA OLDU'<br>Dolu yağışıyla birlikte meyve bahçeleri zarar gören çiftçi Ramazan Aydoğdu (38), "Yaklaşık bir saat süren dolu yağışıyla ağaçlarımızdaki bütün meyveler döküldü. Burada diğer çiftçi arkadaşlarımızla yeni diktiğimiz fidelerin hepsi öldü. Zararımız çok büyük. Bir yıllık emeğimiz heba oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-05-01 20:04:40<br>

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