Mezitli’de yol yapım çalışmasına vatandaşlar destek verdi

– Korona virüs salgı sürecinde vatandaşlara maske, gıda gibi temel ihtiyaç desteğini sürdüren Mezitli Belediyesi, bir taraftan da üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için yol açma çalışmaları yapıyor. Ekiplerin, Fındıkpınarı Mahallesindeki yol açma çalışmalarına mahalle sakinleri de traktör ve insan gücü desteği verdi.

Mezitli’nin her bölgesinde korona virüsü ile mücadelesini sürdüren Mezitli Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan yerine getiriyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez bölgelerde vatandaşların maske, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya ağırlık veren ekipler, kırsal bölgelerde ise baharın gelmesiyle birlikte üreticilerin bağ bahçelerine ulaşımı için yol açma ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mezitlililer, tarım sezonunda üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için çalışan ekiplerle imece usulüyle el ele verdi. Üretimin hızlanmasıyla birlikte aralıksız yol açamaya çalışan ekiplere Fındıkpınarı Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan destek geldi. Kepçe ve greyderlerle yol açma çalışmasını sürdüren Mezitli Belediyesi ekiplerine, traktör ve insan gücü desteği sağlayan köylüler, sarp bölgelerde hareket kabiliyetinin de artmasını sağladı.

Mezitli Belediyesinin virüsün tüm etkilerine karşın belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Fındıkpınarı sakinleri, “Belediyemiz talep ettiğimiz yolları düzenleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken, büyük kamyonların manevra yaparken zorlandığını gördük. Traktör ve iş makinelerimizle destek vermeyi düşündük. Belediyemizin korona virüsüne karşı mücadeleyi aksatmaması için merkezden daha küçük kamyonları ve traktörleri gelinceye kadar beklemek yerine kendi traktör ve araçlarımızla destek vermeyi teklif ettik. Arkadaşlarımız dönüşümlü olarak çalışmalara katıldılar ve kısa sürede yolumuzun açılmasını sağladık. Her zaman yanımızda olan belediyemize hizmetleri sürdürürken destek vermek hem bizi mutlu etti hem de yollarımızın kısa sürede açılmasına imkan sağladı. Canla başla mücadele veren belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Mezitlililerin her zaman örnek olduğunu vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Mezitlililer, ister merkez isterse kırsal bölge fark etmiyor, nerede yaşarsa yaşasın farkını göstermeyi başarıyor. Merkezde maske dikerek, gıda kolisi hazırlayarak, el ele veren vatandaşlarımız, kırsalda da yol açmaya çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize omuz vermişlerdir. Vatandaşlarımızın kendi sorunlarına sahip çıkması son derece anlamlı ve sevindiricidir. Her zaman örnek olan Mezitlililer kocaman bir aile olduklarını Fındıkpınarı yaylasından da göstermeyi başarmıştır. Mezitli’nin en büyük kazanımı iyi insanların yaşadığı Mezitli’de iyiliğin bulaşıcı olması sağlamıştır. Bu zorlu şartlarda mücadele eden çalışanlarımıza ve onlara destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

