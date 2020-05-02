Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişi, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdı. Kadınlara sopayla vurma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilen saldırgan, yanındaki kadınla bölgeden uzaklaştı.<br>2´nci Çevre Yolu üzerinde, 3 gün önce yaşanan olayda, 2 otomobilde bulunan taraflar <br>bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Ardından 2 otomobil sürücü araçlarını yol ortasında durdurdu. Otomobillerden birinden inen 3 kadın ile diğer otomobilden inen kadın tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında tek başına otomobilden inen kadının yanındaki erkek de araçtan inip, elindeki sopayla 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterip, araya girmesiyle yanındaki kadın ile otomobile binip, bölgeden uzaklaştı.<br>Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırgan, kadınlara sopayla vuruyor. Ardından da 3 kadınla tartışan kadını, beraberine alıp bölgeden uzaklaşıyor. Sopayla dövülen kadınların hastaneye giderek, darp raporu aldıkları ve şikayetçi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-02 12:31:54<br>
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