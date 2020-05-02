Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi. Tek tek ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen vatandaşlar, güvenlik önlemleri altında memleketlerine götürüldü. Yurt çıkışı arabanın camından kafasını çıkartarak yetkililere teşekkür eden bir vatandaş, "Çok sağ olun, Allah razı olsun. Kurban olayım herkese" dedi.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurdu'nda geçiren 170 Türk vatandaşı, AFAD Mersin tarafından araçlarla sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde memleketlerine uğurlandı. Otobüslerle memleketlerine gönderilen vatandaşların çıkışta tek tek tekrardan ateşleri ölçüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında götürülen vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecek.



"Kurban olayım herkese"

Yurt çıkışında arabanın penceresinden kafasına çıkartarak yetkililere teşekkür eden vatandaş, "Çok sağolun. Allah razı olsun. Kurban olayım herkese" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 18 Nisan'da Suudi Arabistan'dan getirilen 170 vatandaş, Adana Havalimanında yapılan muayeneleri sonrası 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin'deki KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

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