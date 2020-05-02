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Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildi

DHA

Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildi

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'e Suudi Arabistan'dan getirilen ve KYK Yurdu'nda kalan 171 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Nisan'da Suudi Arabistan'dan dönen 171 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kız Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süresinin dolmasının ardından 171 kişi otobüslerle tahliye edilerek AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi. Karantina yurdunda kalan 1 kişi tahliye sırasında herkese teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-02 15:12:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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