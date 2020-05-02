Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü (2)

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<br>TARTIŞMA TRAFİK IŞIKLARINDA BAŞLAMIŞ<br>Mersin'in Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişinin, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdığı olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Trafik ışıklarında başlayan tartışmanın yol boyunca devam ettiği belirlendi. Küfüreşmelerin yaşandığı kavgada kızı da olaya karışınca şüphelinin araçtan aldığı sopa ile kadınlara saldırdığı kaydedildi. Olayın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-02 15:29:44<br>

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