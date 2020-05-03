70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN´in Mezitli ilçesinde yaşayan yazar Şükran Eken, sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni arayarak 70'inci yaş günü için doğum günü pastası istedi. Merkezdeki 8 kişilik ekip Eken'e sürpriz yaparak hem doğum günü pastasını götürdü hem de evinin bulunduğu apartmanın önünde doğum günü şarkısı söyledi.<br>Mezitli ilçesindeki Viranşehir Mahallesi´nde yaşayan Şükran Eken, 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile doğum günü ruhunu yaşamak için Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi´ni aradı. Eken, ekiplere ricada bulunarak 70´inci yaşına özel doğum günü pastası istedi. Ekipler bu isteği hızla yerine getirdi. Elinde doğum günü pastasıyla Şükran Eken'in kapısına giden ekiplerin içleri ısıtan bir de sürprizi oldu.<br>Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 8 personel, Şükran Eken'in evinin önünde doğum günü şarkısı söyledi. Elindeki imkanlarla hem Şükran Eken´i hem de komşuları neşelendiren ekipler, hep bir ağızdan doğum günü dileğinde bulundu. Balkondan şarkının ritmine ayak uyduran Eken´in mutluluğu gözlerinden okundu. Şükran Eken, kendi yazdığı 'Öteki Mahalle' isimli kitabı Büyükşehir Belediyesi´ne armağan etti.<br>2000 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi´nden emekli olan, yaklaşık 12 yıl Mersin´de yaşamını sürdüren Şükran Eken, "Başkanımın bu konularda çok hassas olduğunu biliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-03 13:43:59<br>
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