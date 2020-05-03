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Mersinliler `evde kaldı´, sokaklar boşaldı

DHA

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.  Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kısıtlama öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile polis ekipleri sahilde bulunan güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi.  Öte yandan, özel izin alan ressamlar da Özgecan Meydanı'ndaki alana resim...

Mersinliler `evde kaldı´, sokaklar boşaldı

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. <br>Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kısıtlama öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile polis ekipleri sahilde bulunan güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi. <br>Öte yandan, özel izin alan ressamlar da Özgecan Meydanı'ndaki alana resim çalışması yaptı. Ressamlar, yaptıkları resimlerinde 5 yıl önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından canice öldürülen Özgecan Aslan'ın da aralarında bulunduğu cinayet ve şiddete kurban giden birçok kadını resmetti. Çalışma tamamlandığından önümüzdeki günlerde vatandaşların beğenisine sunulacak.<br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-05-03 17:31:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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