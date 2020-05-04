Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta trafik akışında sorun yaşanan bölge ve kavşaklarda düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda TarsusÇamlıyayla yolu ile Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin kesiştiği ve ‘Konak Kavşağı’ olarak adlandırılan noktada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni proje dahilinde çalışma başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus’ta trafik akışının güvenli ve seri şekilde yapılabilmesi için sorun yaşanan bölge ve kavşaklarda yeni düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini bağlayan, bunun yanı sıra hem yaylacıların hem de kırsal bölgede yaşayan vatandaşların sıklıkla kullandıkları Atatürk Caddesinin bitiş bölümü ile Konak bölgesine uzanan Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin kesiştiği kavşağa, Büyükşehir ekipleri tarafından yeni düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Aşırı yoğunluk nedeniyle özellikle yaz aylarında zaman zaman kazaların yaşandığı kavşakla ilgili özel olarak hazırlanan proje dahilinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri tarafından altyapı çalışması başlatıldı. Söz konusu kavşak bölgesinde genişletme ve düzenleme çalışması yapan ekipler, hazırlanan projeye göre bordür taş döşemesini gerçekleştirdi. Kavşakta yıpranan asfaltın sökülmesi ve zemin hazırlığı için ağır iş makineleriyle mesai harcayan ekipler, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasını yapacak.

Kavşak düzenlemesiyle birlikte TarsusÇamlıyayla yol güzergahı ile Konak bölgesine girişçıkış yapacak araçların azami şekilde güvenli geçişleri hedefleniyor.

Öte yandan ekipler, Tarsus’un yeni genişleme alanı olan Konak bölgesinden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinin eksik kalan refüj bordür taş döşeme işlemlerini de yerine getiriyor. Söz konusu cadde üzerinde yapılan çalışmalar dahilinde, caddenin Gazipaşa Bulvarı ile kesişme noktasında da düzenleme ve asfaltlama çalışması önümüzdeki günlerde uygulanacak.

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