Başkan Tarhan, Kriz Merkezinde telefonları yanıtladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tarhan, Kriz Merkezinde telefonları yanıtladı

İHA

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kriz Merkezini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını bildirmek için merkezi arayan vatandaşların telefonlarını yanıtladı. Tarhan, gelen tüm talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tarhan, Kriz Merkezinde telefonları yanıtladı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kriz Merkezini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını bildirmek için merkezi arayan vatandaşların telefonlarını yanıtladı. Tarhan, gelen tüm talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Tarhan, Kriz Merkezinde bir süre gelen telefonlara bakarak, vatandaşların taleplerini aldı. İhtiyaçlarını bildirmek için arayan vatandaşlar karşılarında Başkan Tarhan’ı bulunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Virüs krizi ile ilgili çok çabuk geri dönüşler yaptıkları için Mezitli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, “Her zaman ulaşabildiğimiz Mezitli Belediyemiz halkın belediyesi olduğunu bir kez daha gösteriyor” dediler.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, korona virüsün etkilerini göstermeye başlamasıyla birlikte Mezitli’de vatandaşların maske, dezenfektan gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçtiklerini dile getirdi. Bu konuda gönüllü vatandaşların çok önemli desteğinin bulunduğunun altın çizen Başkan Tarhan, “Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi büyük bir aile olduğunu göstermişlerdir. Hemen maske dikimi konusunda el birliği yapılarak talep eden ailelere ulaşması sağlandı. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için on binlerce gıda kolisi desteği sağlandı. Bu konuda hemen harekete geçen tüm vatandaşlara teşekkür ederim” dedi.
Vatandaşlardan, maske, dezenfektan ve gıda kolisinin yanında süt gibi temel ihtiyaç talepleri de olduğu bilgisini veren Tarhan, “Elimizden geldiği ölçüde tüm taleplere yanıt vermeye çalışıyoruz. Özellikle kriz sonrası işsiz kalarak ekonomik sıkıntıya düşen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için hassas davranmaya gayret gösteriyoruz. Daha da önemli olan, ihtiyacın en kısa sürede yerine ulaşmasıdır. Bu konuda fedakar biçimde çalışarak ihtiyaçların yerlerine ulaşmasını sağlayan belediye çalışanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara ...
(Görüntülü) Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne ...
(Görüntülü) ERDEMLİ'DE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞININ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEMLİ'DE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞININ ...
Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi
YEREL HABERLER Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi
(Görüntülü) Mersin'de dolu etkili oldu, tarım arazileri zarar gördü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de dolu etkili oldu, tarım ...
(Görüntülü) Mersinliler evde kaldı, sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersinliler evde kaldı, sokaklar boş ...
Mersin'de dolu zararı
YEREL HABERLER Mersin'de dolu zararı
Mersinliler `evde kaldı´, sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Mersinliler `evde kaldı´, sokaklar boşaldı
70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi
(Görüntülü) Erik üreticilerine boylama makinesi verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erik üreticilerine boylama makinesi ...
(Görüntülü) Trafikteki sopalı saldırıda, taraflardan 'küfür' suçlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trafikteki sopalı saldırıda, taraflardan ...
Toroslar'da virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da virüs salgınına karşı dezenfeksiyon ...
(Görüntülü) 'Polis' yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi de çektirdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Polis' yalanı ile altınları ve parasını ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden erik üreticisine makine desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden erik üreticisine ...
70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER 70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz ...
'Polis' yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi de çektirdiler
YEREL HABERLER 'Polis' yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi ...
"Hatların bir suçta kullanılmış" diyerek dolandırdılar Mersin’de kendisini polis olarak tanıtıp, "hatlarının bir suçta kullanılmış olabileceğini’ söyledikleri kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Şahsın kadından poşetle parayı alıp, gitme anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER "Hatların bir suçta kullanılmış" diyerek ...
(Görüntülü) Koronavirüse rağmen fabrikada üretim devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse rağmen fabrikada üretim ...
MHP'li Şimşek: "Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı" MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli ilçesinde dolu afeti yaşanan bölgede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER MHP'li Şimşek: "Doludan zarar gören üreticilere ...
Koronavirüse rağmen fabrikada üretim devam ediyor
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen fabrikada üretim devam ediyor
(Görüntülü) Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süresi dolan 171 kişi evlerine ...
(Görüntülü) İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İhtiyaç sahipleri için 30 bin gıda kolisi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü (2)
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X