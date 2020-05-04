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Yaş meyve sebze ihracatı artarak devam ediyor Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: "Nisan ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı 118,9 milyon dolara ulaştı" "Birlik olarak Nisan ayında 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

İHA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış ile 118,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yaş meyve sebze ihracatı artarak devam ediyor Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: "Nisan ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı 118,9 milyon dolara ulaştı" "Birlik olarak Nisan ayında 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış ile 118,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Pandeminin etkisi ile tüm dünyada ülkelerin kendi içine kapandığı ve hayatın normal akışının durma noktasına geldiği bir dönemde dahi Türk üreticisinin alın terini en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirten Nejdat Sin, “Korona virüs salgınının yol açtığı tahribatın yanında insanların sağlıklı beslenmesi için yaş meyve sebze sektörünün stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Sektörün, Türkiye genelinde koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, gıda arz güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ve ihracatın kesintisiz devam etmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri ile kapsamlı destekleri sayesinde ihracatımızı kesintisiz devam ettirme başarısı göstermemiz Türk İhracatçıları olarak dünya pazarlarındaki ‘güvenilir ticaret ortağı’ olma misyonumuzu pekiştirdi” dedi.

Nisanda 195,3 bin ton yaş meyve sebze ihraç edildi
Türkiye’nin yıllık ortalama 54 milyon tonluk yaş meyve sebze üretimini ihracata daha fazla yansıtmak için köprü olduklarını, korona virüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik hükümet ve sektör paydaşlarının seferberlik halinde, uyum içinde çalıştığını dile getiren Başkan Sin, ortak akıl ile hayata geçirilen temassız ihracat modeli, ihracatçı şirketlere sağlanan finansal destekler ve istihdamın korunmasına yönelik düzenlemelerin çok değerli adımlar olduğunun altını çizdi. Bu tedbirler ve destekler sayesinde ihracatı artırarak sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sin, “Sektörümüz nisan ayında 195,3 bin ton ürünü dış pazarlara ihraç ederek, ülkemize 118 milyon 941 bin dolar döviz kazandırdı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydetti” diye konuştu.

En fazla ihracat Bağımsız Devletler Topluluğu’na
Nisan ayında ülkemizin 65 milyon dolarlık sebze, 27 milyon dolarlık meyve ve 25,5 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini açıklayan Başkan Nejdat Sin şunları kaydetti:
“Bu ihracatımızı ülke gruplarına göre değerlendirdiğimizde yüzde 41 pay ve 48,7 milyon dolar ile Bağımsız Devletler Topluluğu birinci, yüzde 39 pay ve 46,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri ikinci, yüzde 12 pay ve 14,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı. AKİB olarak söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise 13 milyon dolar ile Rusya, 7,3 milyon dolar ile Romanya, 3,8 milyon dolar ile Ukrayna oldu. Hollanda, Çekya, Polonya, Moldovya ve Gürcistan’a yönelik ihracatımızda önemli artışlar yakaladık.”

Akdeniz’den en çok domates ihraç edildi
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin nisan ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Sin, bu ayda en fazla ihraç edilen ürünün 8,8 milyon dolar ile domates, 8,7 milyon dolar ile greyfurt, 6,9 milyon dolar ile portakal, 3,3 milyon dolar ile biber ve 3 milyon dolar ile kabak olduğunu söyledi. Başkan Sin, nisanda en fazla ihracat artışı kaydettikleri ürünlerin başında yüzde 927 artış ve 1,3 milyon dolar ile nar, yüzde 722 artış ve 6,9 milyon dolar ile portakal, yüzde 156 artış ve 2,1 milyon dolar ile mandalinanın geldiğini bildirdi.

OcakNisan döneminde yüzde 22 artış
Türkiye’nin 2019’da 4 milyon ton yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirerek 2,26 milyar dolar gelir sağladığını anımsatan Başkan Nejdat Sin, 2020’nin ilk 4 aylık dönemindeki yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 756 milyon dolara ulaştığını aktardı. Başkan Sin, “Ocaknisan aylarında ülkemiz toplam 1 milyon 249 bin ton yaş meyve sebze ürünü ihraç ederek, 756 milyon dolar gelir elde etti. Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 26 artış ve 231,7 milyon dolar ile Rusya yer alırken, yüzde 30 artış ve 77,7 milyon dolar ile Romanya ikinci, yüzde 52 artış ve 65,9 milyon dolar ile Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Ocaknisan aylarında ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler, yüzde 133 artış ve 26 milyon dolar ile Polonya, yüzde 92 artış ve 14,3 milyon dolar ile Beyaz Rusya oldu.” ifadelerini kullandı.

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