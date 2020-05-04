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Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü

DHA

Soner AYDIN-Mehmet DOGANER/ERDEMLİ/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören erik, elma, kiraz, ceviz ağaçları ile ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması devam ediyor. İlçeye bağlı Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde, 1 Mayıs'ta, yaklaşık 2 saat süren ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi. Yağış nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Bölgelerde oluşan kartpostallık manzara nedeniyle vatandaşlar fotoğraf çekerken, erik, elma,...

Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü

<br>Soner AYDIN-Mehmet DOGANER/ERDEMLİ/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören erik, elma, kiraz, ceviz ağaçları ile ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.<br>İlçeye bağlı Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde, 1 Mayıs'ta, yaklaşık 2 saat süren ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi. Yağış nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Bölgelerde oluşan kartpostallık manzara nedeniyle vatandaşlar fotoğraf çekerken, erik, elma, kiraz ve ceviz ağaçlarının yaprakları döküldü. Bazı sebze ve meyve seraları da zarar gördü.<br>MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin Esenpınar Mahallesi'ne giderek, doludan zarar gören çiftçileri ziyaret edip, muhtar Musa Çetin´den bilgi alarak incelemelerde bulundu. Şiddetli dolu yağışının ardından bahçelerde ve tarlalarda incelemede bulunan Milletvekili Şimşek, İlçe ve Orman Tarım Müdürlüğü'nün zarar tespiti yaptıktan sonra çiftçilere destek vermesi gerektiğini söyledi.<br>Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de 500 rakımı bulunan bölgede Türkiye'nin ilk turfanda elmasının yetiştirildiğini belirterek "Dolu afeti ile birlikte bu ürünler zarar gördü. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılır. Devletimizden çiftçilerimize yardım edilmesini bekliyoruz" dedi.<br>ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ HEBA OLDU<br>Esenpınar Mahallesi Muhtarı Çetin ise şiddetli dolu afeti nedeniyle bin dönüm ekili ve dikili alanın zarar gördüğüne vurgu yaparak, "Çiftçilerimizin diktiği fasulye, biber gibi ürünlerin yanında Türkiye´nin ilk turfanda elmasının üretildiği mahallemizde elma ağaçları da büyük zarar gördü. Mahallemizde ekili alanın yaklaşık yüzde 80'i zarar gördü. Bu çiftçilerimizin emeği heba oldu. İnşallah derdimize çare bulunur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER<br>2020-05-04 13:01:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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