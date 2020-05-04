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Hal sezonu kayısı bahçesinde açıldı Duaların ardından protokol mensupları kayısı topladı

İHA

Hal sezonu kayısı bahçesinde açıldı Duaların ardından protokol mensupları kayısı topladı

Mersin'in Mut ilçesinde sebze ve meyve toptancı hali esnafı, sezonu kayısı bahçesinde dualarla açtı. Mevsimlik olarak faaliyet gösteren Mersin Büyükşehir Mut Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Türkiye'nin turfanda erik ve kayısı sezonunda Nisan ile Temmuz ayları arasında hizmet veriyor.
Sezon açılışı Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar’ın Palantepe Mahallesinde bulunan kayısı bahçesinde yapıldı. Kayısı bahçesine gelen protokol kayısı toplayarak sezonu açtı.
Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kayısıda hal fiyatımız 8 ile 10 lira arasında. 6 lira ile 8 lira arasında da erik devam etmekte. 2020 yılında hayallere sığmayacak kadar başarılı bir ticaret yapılmaktadır. Mut’ta herhangi bir engel yok. Bugün iç piyasada ürünlerimiz neredeyse ihracatla yarışmakta. Şu ana kadar henüz yeni başlamasına rağmen 15 tane ihracatçı firma halimizden kayısı almakta. Yarınlar için Mut ekonomisinin kayısı adına çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olup hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise kayısı sezonunun iyi başladığını belirterek böyle de bitmesini temenni etti.
Mut Kaymakamı Muammer Köken de, “Üretimimiz devam ediyor, bu zorlu süreçte hallerimiz cumartesi pazar da kapanmıyor. Sezonun hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
İlçe müftlüğü görevlileri tarafından dua okunduktan sonra, hep birlikte kayısı topladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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