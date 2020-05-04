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Mersin'in limonları bu kez başkent için yola çıktı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çağrısı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 ton limon aldı

İHA

Mersin'in limonları bu kez başkent için yola çıktı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çağrısı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 ton limon aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çağrısı üzerine 50 ton limon alan Ankara Büyükşehir Belediyesinin ürünleri yola çıktı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çağrısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 100 ton limon satın alacağını bildirmesi üzerine limonların ilk 20 tonu 21 Nisan’da yola çıkarken, ikinci 20 tonluk sevkıyat ise 29 Nisan’da yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplam 60 ton limonu İstanbul’a ulaştırdı. İstanbul’a ulaşan 800 gramlık fileler içerisindeki birinci kalite lamas limonları, her aileye 2’şer file olacak şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı.
İstanbul’un ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin’deki üreticilerden 50 ton limon satın alacağını bildirdi. İstanbul’a üçüncü sevkıyatın yapıldığı gün, Ankara’nın 50 tonluk talebinin ilk 20 tonluk sevkıyatı da gerçekleştirildi. Üreticiden temin edilen birinci kalite limonlar Mersin Büyükşehir Belediyesine ait iki tıra yüklenerek yola çıktı. 20’şer ton limon taşıyan tırlardan birinin rotası Ankara, diğerinin ise İstanbul oldu.
Mersin’in Erdemli ilçesindeki limon üreticileri de Seçer’in girişimi ve İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin duyarlılıklarının kendilerine büyük destek sağladığını belirtti. Limon üreticilerinden Muharrem Gürler, korona virüs nedeniyle restoranların, otellerin kapanmasından dolayı ürünlerini iç piyasaya süremediğini, ihracatın da durmasından dolayı limonların depolarda çürümeye yüz tuttuğunu dile getirdi.
Çeşmeli Mahallesi’nden Mustafa Sarıköse de geçirilen zorlu süreçte satışların durmasından dolayı limonları depolarda beklettiklerini belirterek, “Oteller, lokantalar kapalı olduğu için limon satışımız durdu. Fiyatlar da geriledi. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine ürünlerimizi gönderdik. Hem biz yararlandık hem halkımız yararlandı. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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