Tarsus’ta üstgeçidin yıpranan bağlantı noktaları onarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve kent trafiğinin önemli noktaları arasında yer alan Şehit Pilot Üsteğmen Sunay Atilla Üstgeçidi’nin bağlantı noktalarında genleşmeye dayalı oluşan yıpranma ve boşluklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı.

Tarsus’u kuzeygüney istikametinde geçen Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve altından Langen Bulvarı’nın yanı sıra demiryolları hatlarının da geçtiği üstgeçit, yaklaşık 28 yıldan bu yana vatandaşlara hizmet veriyor. Üstgeçitten her gün binlerce araç geçiş yapıyor.

Kent trafiğinin büyük oranda yükünü çeken üstgeçidin kuzeygüney hattında bulunan 2 ve güneykuzey hattında bulunan 2 ve toplamda 4 birleşme noktasında genleşmeye dayalı olarak son dönemlerde boşluklar meydana geldi.

Dilatasyon plakası boşluğu olarak adlandırılan 4 noktada, konuya uzman ekip tarafından önce söküm ve zemin hazırlık işlemi yapıldı.

Otoyol viyadüklerinde ve diğer köprülerde uygulanan sistemin aynının yapıldığı Sunay Atilla Üstgeçidi bağlantı noktalarına özel plakalar monte edildi. Ardından beton dökülüp, asfaltlama işlemi yerine getirildi. Çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan üstgeçit, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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