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Mersin için kısıtlama kalktı, TAG otoyolu hareketlendi

DHA

Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN için şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yoğunluk arttı. İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanan 31 ilden 7'sinde, uygulama kaldırıldı. Kararın ardından bu illerden biri olan Mersin'e saat 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar serbest oldu. Kısıtlama nedeniyle araç yoğunluğunun azaldığı TAG otoyolunda da hareketlilik arttı. Otoban gişelerinde bulunan kontrol noktaları da kaldırıldı. OTOGARDA SESSİZLİK HAKİM Mersin Otobüs Terminali'nde ise sessizlik devam...

Mersin için kısıtlama kalktı, TAG otoyolu hareketlendi

<br>Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN için şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yoğunluk arttı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanan 31 ilden 7'sinde, uygulama kaldırıldı. Kararın ardından bu illerden biri olan Mersin'e saat 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar serbest oldu. Kısıtlama nedeniyle araç yoğunluğunun azaldığı TAG otoyolunda da hareketlilik arttı. Otoban gişelerinde bulunan kontrol noktaları da kaldırıldı.<br>OTOGARDA SESSİZLİK HAKİM<br>Mersin Otobüs Terminali'nde ise sessizlik devam ediyor. Terminalden sadece Muş, Elazığ ve Malatya illerine sefer bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN<br>2020-05-05 10:31:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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