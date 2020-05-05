Baraj inşaatından hırsızlığa 2 gözaltı

'Çocukluğumdan beri kalbime küpe oldu'

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<br>Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde baraj inşaatına hırsızlık için giren 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.<br>Sorgun Mahallesi'nde baraj inşaatında şüpheli bir aracın olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekibi, şüpheli bir araç tespit etti. Çevrede yapılan araştırma sırasında inşaat halindeki binadan çıkan 2 kişi, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şantiyeye hırsızlık için geldiklerini itiraf eden şüpheliler, çaldıkları kamera adaptörü ve telsiz rölesini teslim etti.<br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER<br>2020-05-05 13:05:26<br>

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