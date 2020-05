Toroslar'da Ramazan sohbetleri online yapılıyor

Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Toroslar'da Ramazan" programı, her akşam evlere misafir olmaya devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca her gün özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan program, saat 18.45'de başlıyor. Programda, Nefes Musiki Topluluğunun tasavvuf dinletilerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlenceleri olan Meddah, Hacivat ve Karagöz de Mersinlilere yeniden yaşatılıyor. Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından ilçe sakinlerinin evlerinde hazırlanan iftar sofralarından da video konferans aracılığıyla canlı bağlantı yapılarak, Ramazan ayının güzellikleri paylaşılıyor.

Bugüne kadar birçok konuğun yer aldığı programda, Toroslar Belediyesi Sosyal ve Sağlık İşleri Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden, Fen İşleri ve Koordinasyon Müdürü M. Yaşar Işık ve Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül de yayına katılarak, korona virüs sürecinde yapılan çalışmaları izleyicilere aktardı.



"Mesafenin önemi yok. Her zaman yanınızdayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ruhuna uygun programlarımızla hemşehrilerimizin evlerine konuk olarak gönül sofraları kuruyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında evlerimizdeyiz. Biz de Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmeleri ve Ramazan ayının o manevi iklimini yaşamaları amacıyla Toroslar'da Ramazan programımızı sosyal medya hesaplarımızdan hemşehrilerimizle online buluşturduk. Mesafenin önemi yok. Uzakları yakın eden imkanlarla yine bir arada olmanın hazzını yaşıyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. İnşallah hemşehrilerimizle buluşacağımız güzel günler yeniden gelecek. Ama şimdi evinizde kalın, sağlıkla kalın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.